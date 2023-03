Qatargate, ipotesi riciclaggio. Indagati due soci di Equality

Un fascicolo di indagine "autonomo" rispetto all'inchiesta condotta dai magistrati di Bruxelles: anche la procura Milano indaga sul cosiddetto scandalo Qatargate. Il reato contestato è riciclaggio. Sotto accusa, stando a quanto si è appreso, sono finiti i due soci dell'Equality, società di consulenza di Opera (comune alle porte di Milano).

Che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata utilizzata come "lavatrice" per riciclare in Italia il denaro - circa 300 mila euro - frutto del presunto gito di tangenti portato alla luce dall'inchiesta belga. Il fascicolo milanese riguarda personaggi diversi da quelli travolti dall'inchiesta delle autorità del Belgio