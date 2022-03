Quadrilatero della moda: il preferito dai brand di orologeria a Milano

Da Breitling a Rolex, passando per Seiko, l'orologeria apre nel Quadrilatero

Un dettagliato articolo "Il mondo dell’orologeria sceglie il Quadrilatero" di Giulia Sciola per Pambianconews, mette in evidenza come i brand di orologeria amano il Quadrilatero della Moda, a Milano, che ha come fulcro via della Spiga e via Montenapoleone, tanto da scegliere questa zona per aprire i loro prestigiosi store.

Fra i nuovi arrivati: Breitling, che aprirà il primo store monomarca italiano in Corso Matteotti 3, e Seiko, che per la prima boutique milanese ha scelto via della Spiga. C'è fermento in via Montenapoleone con l'apertura di Harry Winston a fine 2021 e la riapertura dopo il restyling della boutique di Rolex negli spazi di Pisa Orologeria prevista per lunedì 21 marzo. A febbraio Hublot ha invece inaugurato la sua quarta boutique italiana in via Verri 7.

Leggi anche: