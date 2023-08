Radice (Riformisti): "Vandalismi, un autogol non costituirsi parte civile"

Radice (Riformisti): "Vandalismi, perchè il Comune non si costituisce parte civile?"

Mentre la città di Milano cerca di porre rimedio allo sfregio della facciata della Galleria Vittorio Emanuele, il consigliere comunale riformista Gianmaria Radice con un post su Facebook unisce con un filo quanto accaduto questa settimana all'incursione degli ecoattivisti di Ultima Generazione contro la statua di Vittorio Emanuele in piazza Duomo dello scorso marzo.

E punta l'indice contro i suoi stessi colleghi di maggioranza: "Il 27 Luglio scorso, unico fra i consiglieri di maggioranza presenti alla seduta del Consiglio comunale, ho votato a favore di un OdG della minoranza di centro destra che invitava il comune ad annunciare l’intenzione costituirsi parte civile nel futuro processo agli ecowriter che il 9 marzo hanno imbrattato (danno stimato 200.000 euro a carico del Comune) il monumento di Vittorio Emanuele in piazza Duomo. Il 7 agosto alle 22,00 alcuni writer hanno imbrattato l’ingressi della Galleria Vittorio Emanuele. Non esistono differenze fra gli eco-imbrattatori del 9 marzo e gli imbrattatori del 7 agosto. Motivazioni diverse ma uguale il danno alla città ed ai cittadini"

"Un vero autogol non essersi costituiti parte civile"

Radice prosegue: "Tornando alla seduta del 27 luglio la giunta si era rimessa all’aula, l’Ordine del Giorno del centro destra era votabile da tutto il consiglio in modo bipartisan. La maggioranza presente ha preferito per motivazioni alquanto bizantine votare contro. Un vero autogol alla luce di quanto poi avvenuto il 7 agosto. Posso solo augurarmi che non si esiti ancora ad annunciare la futura costituzione di parte civile contro i responsabili di questi sfregi. Serve un segnale chiaro sul tema della legalità ma sopratutto sulla necessità di mettere in atto dei deterrenti reali contro chi danneggia Milano ed i Milanesi".