Ragazza accoltellata alla schiena al centro commerciale in Brianza: è grave. L'ipotesi: è stato l'ex fidanzato

Una ragazza di 24 anni è stata aggredita e accoltellata alla schiena mentre si trovava presso il centro commerciale Gran Giussano, in via Prealpi a Giussano. E' successo nel primo pomeriggio di lunedì 9 dicembre. La dinamica della violenza e l'identità dell'aggressore sono ancora da chiarire.

La richiesta di soccorso è scattata qualche minuto dopo le 13.30 e subito sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. La giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con una grave ferita da taglio alla schiena. I carabinieri indagano sull'accaduto; a quanto emerso fino ad ora, non si tratta di una rapina, ma è probabile sia stata sorpresa alle spalle da una persona nei pressi della sua auto. Le primissime testimonianze, riferisce Fanpage, sembrano indicare come autore un giovane con il quale la ragazza aveva avuto un legame sentimentale.

