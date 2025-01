Caso Ramy/ Come si ferma una moto in fuga senza farla cadere?

Al Corvetto c'è stata l'ennesima manifestazione per Ramy. Dopo il filmato mostrato sull'inseguimento da parte dei carabinieri, nel quale si sente un militare augurarsi che la moto "cada", c'è molta rabbia in quella periferia di Milano. E sulla stampa l'opinione pubblica si sta polarizzando. Da una parte quelli che dicono che i carabinieri non avrebbero mai dovuto speronare (ammesso che l'abbiano fatto), e che sono degli assassini. E dall'altra quelli che dicono che se i due si fossero fermati all'alt tutto questo non sarebbe successo, e dunque che la colpa di tutto è loro, e che adesso non si lamentassero gli amici se uno è morto e l'altro è finito in ospedale.

Le regole di ingaggio per fermare una moto in fuga

Eppure la domanda dovrebbe essere - a mio parere - molto più formale: che cosa si fa in caso di inseguimento a una moto? Che cosa è previsto dalle "norme", dalle prassi e dai protocolli interni alle forze dell'ordine? Perché, a differenza dell'automobile, che può essere speronata senza mettere in sicuro pericolo di vita il fuggitivo, la moto se urtata anche a velocità decisamente più basse (come sa qualunque motociclista), comporta un altissimo rischio di morte o lesioni gravissime. E dunque? Come si ferma una moto se non facendola cadere? Questo io non l'ho capito.

L'opzione del "lasciarli andare" non è prevista dal regolamento dell'Arma.

E c'è da chiarire una cosa. L'opzione del "lasciarli andare" non è prevista dal regolamento dell'Arma. Se ti viene intimato l'alt ti devi fermare, perché se non ti fermi i carabinieri sono tenuti a correrti dietro, peraltro rischiando anche loro. Questo rende tutto più complicato. I carabinieri devono (non possono: devono!) correre dietro alla moto in fuga, che per essere fermata deve di fatto cadere, perché colpita o perché va a sbattere o perché scivola, se non si ferma volontariamente. E cadere vuol dire mettere a rischio la vita dei fuggitivi. La domanda chiara e semplice è una sola: come si fa a fermare una moto se non rischiando di uccidere i suoi passeggeri? Il mio dubbio è che i carabinieri non possano speronare una moto, secondo le norme, ma che hanno solo pochi modi per fermarla: indurla a scivolare, attendere che sbatta, toccarla. Nessuna delle tre opzioni è compatibile con la sicurezza degli inseguiti. Se così fosse, mi chiedo perché nessuno abbia mai sollevato il problema: non si può essere obbligati a fare cose impossibili e poi essere indagati per questo. Usi a obbedir tacendo, ma forse anche un po' troppo, in questo caso.