"Verità e giustizia": in Corvetto il corteo per Ramy Elgaml

Un centinaio di persone hanno partecipato al corteo promosso dal collettivo Rebelot e da Rifondazione Comunista per chiedere "verità e giustizia" per Ramy Elgaml, il 19enne del Corvetto morto a novembre in via Ripamonti nell'incidente che ha coinvolto lo scooter inseguito dai Carabinieri e guidato dal 22enne Fares Bouzidi. “Ci siamo subito mobilitati dopo la diffusione del video dell'inseguimento e abbiamo organizzato questa chiamata per amplificare le notizie e chiedere giustizia e verità”, hanno detto gli organizzatori che hanno dato appuntamento in piazza 24 Maggio, zona Darsena. Al corteo, diretto in via Ripamonti, partecipano anche la fidanzata del 19enne morto, Neda Khaled, e il fratello Tarek che rivolgendosi ai presenti ha detto “Voglio che sia una manifestazione tranquilla, con rispetto, perché con il casino non si risolve niente”.

