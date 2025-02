Ramy, Fares Bouzidi a processo ad aprile per resistenza a pubblico ufficiale

È in calendario per il 18 aprile prossimo a Milano il processo, con rito immediato, nei confronti di Fares Bouzidi, il 22enne tunisino accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta del giovane che guidava lo scooter che non si è fermato all'alt dei carabinieri e su cui, la sera del 24 novembre, ha perso la vita Ramy Elgaml, 19 anni.

Prorogati i termini della perizia sull'incidente

Sono stati prorogati i termini, che scadevano in questi giorni, entro i quali l'ingegner Marco Romaniello dovra' depositare gli esiti della perizia cinematica dell'incidente. Su incarico della Procura, Romaniello ha il compito di ricostruire con esattezza dinamica e traiettorie del TMax guidato da Fares Bouzidi e della Giulietta dei carabinieri. A quanto si apprende il rinvio e' di qualche settimana. ( La proroga dei termini per la perizia cinematica sull'incidente in cui ha perso la vita Ramy Elgaml e' stata determinata, a quanto apprende l'AGI, dalla necessita' di analizzare il palo sul quale, stando alle immagini riprese dalle telecamere fin qui trapelate, si vede il ragazzo di 19 anni schiantarsi a bordo dello scooter guidato da Fares Bouzidi la notte del 24 novembre all'angolo tra via Ripamonti e via Quaranta.

Ramy e' deceduto a causa di una lesione all'aorta determinata dall'impatto contro il palo semaforico. Anche il testimone Omar, che ha raccontato di essere stato costretto dai carabinieri a cancellare il video, ha messo a verbale che il ragazzo "e' morto schiacciato tra la gazzella e il palo". Gli esami sul palo si svolgeranno attraverso un sopralluogo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO