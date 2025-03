Ramy, la perizia: "Nessun urto iniziale tra l’auto dei carabinieri e il motorino"

Non ci sarebbe stato alcun urto "iniziale" tra l'Alfa Romeo Giulietta dei carabinieri e il motorino su cui viaggiavano Ramy Elgaml e Fares Bouzidi. È quanto emerge dalla perizia dell'ingegnere Domenico Romaniello, che smentisce l’ipotesi avanzata nel report della Polizia Locale di Milano. "L’attenta analisi e il confronto dei video delle telecamere comunali tra le vie Ripamonti, Quaranta e Solaroli dimostrano che non è possibile che sia avvenuto alcun contatto preliminare tra i due mezzi nella zona non coperta dalle telecamere", si legge nel documento.

La perizia, un dossier di 166 pagine, ricostruisce la dinamica dell’incidente e attribuisce precise responsabilità al conducente del motociclo, Fares Bouzidi. "Opponendosi all’Alt dei carabinieri, ha dato avvio a un inseguimento anomalo e ad altissima velocità lungo la viabilità urbana, guidando in modo estremamente pericoloso: attraversando incroci con il semaforo rosso, sfiorando veicoli in transito con rischio di collisioni, percorrendo tratti in contromano e affrontando curve alla cieca durante la notte".

"Otto minuti di inseguimento, poi la sconsiderata manovra finale di Bouzidi"

Secondo l’analisi tecnica, l’inseguimento è durato circa otto minuti, un tempo eccezionalmente lungo per una situazione di emergenza in un contesto cittadino. La conclusione della perizia evidenzia come "il prolungato stato di tensione, il decadimento della concentrazione e l’affaticamento cognitivo abbiano contribuito alla sconsiderata manovra finale del conducente del motoveicolo, che ha effettuato un cambio di traiettoria imprevisto, interponendosi sulla corsia dell’autovettura con conseguenze tragiche".

Le conclusioni della perizia potrebbero avere un peso significativo nella ricostruzione giudiziaria dell’incidente.

I tre motivi per cui secondo il perito non ci fu urto

Sono tre le motivazioni addotte da Romaniello per chiarire perche' non ci fu urto. "La prima motivazione, circa l'impossibilita' di un contatto lungo via Ripamonti, prima dell'intersezione con via Quaranta, e' connessa alla mancata perfetta corrispondenza dei punti di contatto dei danni rilevati sui due veicoli nel caso di accostamento longitudinale degli stessi (...).La seconda motivazione circa l'impossibilita' di un contatto lungo via Ripamonti, prima dell'intersezione con via Quaranta, e' connessa al pieno controllo del motoveicolo da parte del conducente in ingresso nell'area dell'intersezione. La terza motivazione, circa l'impossibilita' di un contatto lungo via Ripamonti, prima dell'ingresso nell'intersezione, e' connessa alle velocita' di marcia rilevate in entrata e in uscita dalle due sezioni prese quali riferimento dallo scrivente e alle rispettive interdistanze tra i due veicoli".

"Non vi sono dubbi che Ramy poi fu investito dalla Giulietta"

Ramy venne investito dalla 'Giulietta' guidata dal carabiniere che lo insegui' per otto km per le strade di Milano. E' scritto nella perizia cinematica firmata da Domenico Romaniello: "Se non vi sono dubbi circa il fatto che il corpo del trasportato sia stato investito dall'autovettura Giulietta e tale circostanza e' chiaramente confermata dalle plurime lesioni connesse a una modalita' contusiva "da compressione" da parte di una superficie ampia e resistente, in particolare quelle a livello del torace con estese e polidistrettuali fratture e sfacelo polmonare e dell'addome con dislocazione dei visceri e sfacelo di alcuni di essi causate quindi da uno schiacciamento fra due superfici (fratture costali, sfacelo viscerale), e' estremamente difficile risalire alle modalita' esatte di investimento delle relative parti del corpo, in ragione del fatto che questo e' stato spostato per poter consentire i primi soccorsi".

Sardone (Lega): "Smentiti mesi di indecenti accuse della sinistra alle forze dell'ordine"

Tra i primi a commentare, l'eurodeputata e consigliere comunale della Lega Silvia Sardone: "Vengono smentiti mesi di vergognose e indecenti accuse da parte della sinistra agli uomini in divisa intervenuti quella notte. Dove è il sindaco Sala che aveva definito "sbagliato inseguire Ramy di notte per 20 minuti"? Dove è il super consulente Gabrielli che aveva dichiarato che "l'inseguimento non si era svolto nella modalità corretta". Dove è la segretaria del Partito Democratico in Lombardia, Roggiani che aveva detto che "Ramy era stato ucciso dai Carabinieri"? Si dovrebbero tutti vergognare, dovrebbero chiedere scusa ai Carabinieri e alle Forze dell'Ordine".

