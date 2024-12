Ramy, l'ipotesi della Polizia locale: urto tra lo scooter e l'auto dei carabinieri prima dell'incidente

Ci potrebbe essere stato un urto tra lo scooter e l'autoradio dei Carabinieri pochi metri prima dell'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. E' l'ipotesi della Polizia locale contenuta nell'ultima relazione relativa all'incidente stradale del 24 novembre in cui ha perso la vita Ramy Elgaml. La deduzione dei vigili urbani, a cui sono stati affidati i rilievi sul sinistro, - da quanto appreso - si ricava dai movimenti delle luci dei fari dei due mezzi coinvolti. L'unica telecamera che ha ripreso le ultime fasi dell'inseguimento culminato con la caduta del Tmax e lo schianto della gazzella dell'Arma contro un semaforo riprende, prima che i due mezzi entrino nell'inquadratura, una sovrapposizione dei bagliori dei fari e un rapido movimento laterale di quelli dello scooter. In questo frangente Fares Bouzidi, il 22enne che guidava il Tmax, non avrebbe perso il controllo e sarebbe rimasto in piedi. Al contrario di quanto accadra' pochi istanti dopo quando nella svolta a sinistra da via Ripamonti in via Quaranta cadra' a terra scivolando sulle strisce pedonali. Lo stesso filmato non chiarisce - come gia' emerso - un eventuale contatto con l'autoradio dell'Arma.

