Ramy, il presidio della Lega per le forze dell'ordine: "C'è un clima d'odio"

"Sempre con le forze dell'ordine. Al posto di criticare, Sala. Impara ad amministrare!". Con questi due striscioni la Lega di Milano, insieme alla Lega giovani, ha portato solidarietà alle forze dell'ordine in un sit-it davanti Palazzo Marino nella serata di lunedì 13 gennaio.

"Abbiamo voluto portare la solidarietà alle forze del ordine che in questo momento stanno lavorando in un clima d'odio nel nostro Paese - ha affermato il capogruppo in Comune Alessandro Verri, come riferisce Mia News - alimentato anche da una certa parte politica di sinistra che invece di sostenere l'operato già difficile soprattutto nella nostra città, anzi le critica e giudica negativo il loro operato dando già delle sentenze". La solidarietà è portata "visto quello che è successo a Roma con 18 agenti delle forze dell'ordine rimasti feriti da parte di chi evidentemente non porta rispetto alle istituzioni - ha spiegato Verri che al sindaco Giuseppe Sala recrimina il silenzio sulla vicenda.

La Lega: "Drammatico il silenzio di Sala sulle violenze degli immigrati di seconda generazione"

"È drammatico sapere che il sindaco Sala non abbia detto niente dopo quello che è successo a Capodanno, dopo le violenze che sono accadute in piazza del Duomo, dopo l'ennesima riprova che gli immigrati di seconda generazione non si sentono appartenenti alla nostra società mentre invece è stato molto solerte a intervenire sulla vicenda legata alle forze dell'ordine sul caso Ramy dove è drammatica la morte di una persona ma dove le immagini dimostrano che le forze dell'ordine abbiano fatto il loro dovere. Oggi siamo qui con i giovani della Lega per lanciare un messaggio di solidarietà e vicinanza perché noi sappiamo da che parte stare", ha aggiunto Verri.

Presente al presidio anche Andrea Poledrelli, coordinatore dei Giovani della Lega di Milano, il consigliere di Municipio Riccardo Pase e il consigliere della Lega e capogruppo metropolitano Samuele Piscina, che ha ricordato "il silenzio assordante del sindaco" di fronte a "manifestazioni che sono mascherate come solidarietà a Ramy ma alla fine sono sempre e solo per commettere violenza contro le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine fanno il loro lavoro e lo fanno egregiamente nella città. Ci piacerebbe che il sindaco Sala desse più supporto alle forze dell'ordine come fa il governo. Il silenzio e la mancanza di sostengo anche solo morale a Milano si sente e vogliamo ricordare che è la città con più reati nel nostro Paese" ha concluso Piscina.

