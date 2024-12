Ramy, la Procura di Milano dispone l'analisi sul cellulare del video cancellato

La Procura di Milano ha disposto l'analisi del telefonino 'Samsung' del testimone O.E. che ha raccontato di essere stato indotto dai carabinieri a cancellare il video da lui girato dell'incidente stradale in cui ha perso la vita Ramy Egaml che viaggiava sullo scooter guidato da Fares Boudizi, rimasto ferito "Ho cancellato il video perche' sono stato obbligato, altrimenti l'avrei tenuto" ha spiegato in tv l'uomo che poi e' stato sentito anche dagli inquirenti. I due militari che avrebbero chiesto l'eliminazione del video e che hanno partecipato all'inseguimento del motorino sono indagati in concorso per favoreggiamento personale e depistaggio. L'accertamento tecnico sara' svolto dall'ingegner Marco Tinti al quale sara' conferito l'incarico mercoledi'. Le parti offese, cioe' i genitori e il fratello di Ramy, potranno nominare dei loro consulenti cosi' come i carabinieri indagati e la difesa di Fares che risponde per omicidio stradale e resistenza.

