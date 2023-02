Rapina in casa Facchinetti, il figlio Francesco: "L'Italia è una vergogna"

Francesco Facchinetti ha affidato ad Instagram la sua rabbia per la rapina che ha coinvolto suo padre Roby, cantante dei Pooh che si è trovato assieme alla moglie Giovanna ed ai figli in balia dei ladri nella sua residenza di Bergamo.

Così Francesco: "Purtroppo hanno subito in casa una rapina a mano armata, una di quelle cose che vorresti non capitasse mai nella vita. Sono molto triste e amareggiato di come si è trasformato il nostro Paese. Avere una villa con soldi guadagnati onestamente non è una condanna. Bisogna sentirsi sicuri nel posto in cui si vive ed è una vergogna che in una Paese con la pressione fiscale superiore al 60% noi non ci sentiamo sicuri".

Francesco Facchinetti: "Governi di destra e sinistra incapaci di mantenere l'ordine"

Quindi: "Complimenti allo Stato e al governo che dalla destra alla sinistra è incapace di mantenere l'ordine e il controllo. Siete incapaci di fare politica, ma solo propaganda, perché l'unica cosa che vi interessa è la poltrona". "Non voglio crescere i miei figli in un paese dove non possono essere liberi e non possono uscire di casa".