Rapina milionaria in una banca del Milanese: arrestata 49enne

La polizia ha recuperato il bottino della rapina di ieri alla filiale della Banca Popolare di Sondrio a Cernusco sul Naviglio (Milano) e arrestato una donna di 49 anni con l'accusa di favoreggiamento. Gli agenti della squadra mobile poche ore dopo il colpo da tre milioni di euro hanno individuato un appartamento a Rho dove ritenevano fosse stata nascosta la refurtiva.

Rapina in banca a Cernusco: la refurtiva a Rho

All'interno dell'abitazione, in quel momento disabitata, gli investigatori della quinta sezione, diretti da Marco Cali' e guidati da Francesco Giustolisi, hanno trovato centinaia di migliaia di euro in contanti suddivisi in mazzette di vario taglio, gioielli, orologi, lingotti e monete d'oro, per un valore approssimativo di tre milioni di euro. La rapina e' stata compiuta da tre uomini che si sono introdotti nell'istituto di credito dopo aver praticato un foro in un muro. Una volta all'interno, hanno atteso il rientro dei dipendenti dalla pausa pranzo e, dopo averli immobilizzati, si sono impadroniti del denaro in contante e del contenuto di diverse cassette di sicurezza. Sono poi fuggiti a bordo di un'auto.

Leggi anche: