Rapinatore seriale di farmacie a Milano: almeno quindici colpi messi a segno

Nel carcere di Monza, dove si trova da meta' febbraio per un arresto in flagranza a Sesto San Giovanni (Milano) per la rapina a una farmacia, Franco Santimone, 49 anni, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare in cui viene accusato di altri 15 colpi analoghi e tutti commessi nei soli primi due mesi del 2024. Il provvedimento e' stato emesso da un gip del Tribunale del capoluogo lombardo. La Procura di Milano, sulla base delle indagini della Squadra mobile, nell'isolare una serie di elementi comuni ricorrenti nella commissione delle rapine, come le tecniche di travisamento, le modalita' delle minacce, l'uso di pistola senza tappo rosso e dello scooter, ha contestato a Santimone la responsabilita' di ulteriori quindici rapine commesse in diversi quartieri di Milano e a Sesto San Giovanni.

Per il rapinatore seriale un bottino di almeno 9mila euro

Il rapinatore - dagli accertamenti dei poliziotti dei Falchi della sesta sezione, diretti da Alfonso Iadevaia e guidati da Filippo Bosi - sarebbe riuscito ad accumulare quasi 9.000 euro quale bottino dei numerosi colpi portati a segno. Per ogni rapina il copione era lo stesso: arrivava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata con il volto travisato da un casco da moto o da sciarpa e cappuccio, entrava nella farmacia, minacciava le dipendenti impugnando la pistola, prendeva l'incasso e scappava a bordo del motoveicolo riuscendo, talvolta, a commettere anche piu' rapine in poche ore.

