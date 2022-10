Rapine e furti di orologi di lusso, in manette cinque italiani

Cinque italiani, tutti di età compresa tra i trenta e i cinquanta anni, sono stati arrestati per aver commesso in una serie di rapine e furti di orologi di valore, auto e materiale elettronico di alto segmento tra agosto e dicembre 2021 a Milano. Le indagini della polizia, coordinate dai pm del VII dipartimento della procura, riguardano tre 'colpi', il primo risalente ad agosto di un anno fa avvenuto all'interno di un ristorante del centro, quando due uomini, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione nel locale rapinando con modalita' molto violente un commensale.

Una seconda rapina, sempre a mano armata, è stata denunciata a fine settembre dello stesso anno ai danni di un uomo che era appena uscito da una gioielleria e stava ripartendo con la propria auto. Una terza e ultima rapina, compiuta a fine dicembre scorso, non solo e' stata commessa con l'utilizzo di armi, ma, pure, con l'utilizzo di un distintivo con il quale i due rapinatori si sono avvicinati alla vittima fingendosi appartenenti alle forze dell'ordine. Agli arrestati sono contestati inoltre dei furti, tra cui quelli di tre macchine. "I cinque uomini, noti ciascuno all'altro, non hanno operato insieme in tutti gli episodi criminosi investigati ma secondo uno schema modulare particolarmente efficace", precisano gli investigatori.