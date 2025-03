Recall, la nuova App per la sicurezza personale vince il Rocket Award Best Innovative Startup

Recall, la nuova startup innovativa a impatto sociale, è stata ufficialmente presentata durante l’evento Inspire Leadership presso Borsa Italiana. Questo progetto ambizioso ridisegna il concetto di sicurezza personale, combinando la potenza della tecnologia con la forza delle connessioni umane, per offrire a chiunque uno strumento immediato e discreto per chiedere aiuto. Recall nasce con un obiettivo preciso: mettere la sicurezza delle persone al centro. L’app, concepita come un vero e proprio “ecosistema di protezione”, fornisce un sistema di allerta intelligente che consente agli utenti di inviare richieste di soccorso in tempo reale ai propri contatti fidati. In pochi secondi, tramite un semplice tap o un comando vocale, si attivano una serie di funzionalità avanzate pensate per garantire protezione e supporto immediati.

L’app Recall offre due livelli di protezione per rispondere a situazioni diverse: “Stammi Vicino”, un monitoraggio discreto che consente di condividere la propria posizione in tempo reale con i contatti fidati, ideale quando ci si sente vulnerabili ma non si vuole creare allarmismi. “Aiutami!”, un SOS immediato per situazioni di emergenza, che invia notifiche sonore, geolocalizzazione precisa e registrazioni audio crittografate. Queste registrazioni, archiviate nel cloud, possono essere utilizzate come prove digitali in caso di necessità legali.

Recall non è solo un’app, ma una startup che pone l’accento su un approccio inclusivo e orientato al benessere collettivo. Grazie a questa visione, l’azienda si è aggiudicata il premio come Best Innovative Startup durante i prestigiosi Rocket Awards. Un riconoscimento che sottolinea la capacità di Recall di unire tecnologia e valore umano, innovazione e impatto sociale. Oltre a rivolgersi ai singoli individui, Recall offre una soluzione strategica per le aziende che vogliono integrare la sicurezza personale nei propri programmi di welfare aziendale e nelle politiche ESG. Non si tratta solo di garantire un ambiente di lavoro sicuro, ma di promuovere una cultura aziendale più inclusiva e attenta al benessere delle persone. Recall permette alle imprese di dimostrare un impegno concreto nei confronti dei propri dipendenti, non solo come professionisti, ma come individui con esigenze personali che vanno oltre l’orario lavorativo.

Per consolidare la propria presenza nel settore della sicurezza personale, Recall sta avviando collaborazioni con enti di tutela e associazioni di categoria. Tra queste, Recall ha recentemente siglato una partnership solidale con UNAVI (Unione Nazionale Vittime), che è diventata testimonial dell’app. Unione Nazionale Vittime è un'associazione che sostiene le persone e le famiglie colpite da atti di violenza, crimini o ingiustizie, offrendo supporto legale, psicologico e sociale. Si impegna a promuovere i diritti delle vittime, sensibilizzare l'opinione pubblica e tutelare la loro dignità, operando anche a livello legislativo per garantire giustizia e protezione interagendo con le istituzioni anche a livello governativo.

Questa collaborazione rafforza ulteriormente l’impegno della startup nel fornire supporto concreto a chiunque si trovi in situazioni di vulnerabilità, rendendo Recall non solo uno strumento tecnologico, ma un vero alleato per la protezione delle persone.