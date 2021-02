Recupero patrimonio abitativo lombardo, da Regione 9 mln di euro

Ammontano a oltre 9 milioni le risorse messe in campo da Regione Lombardia e dal ministero per le Infrastrutture per il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente. È quanto prevede la delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Alessandro Mattinzoli. Le risorse, 9.604.250,79 complessive, sono destinate a realizzare lavori di rapida ristrutturazione degli alloggi sfitti. Le opere dovranno essere realizzate entro 60 giorni e potranno beneficiare di un finanziamento regionale fino a un massimo di 15.000 euro ad alloggio. I fondi porteranno alla ristrutturazione di almeno 641 alloggi.

"Nell'ottica della collaborazione istituzionale - ha spiegato l'assessore - riteniamo opportuno ora più che mai individuare quelle realtà che necessitano di recuperare il patrimonio abitativo. Il valore sociale che questo rappresenta è per Regione Lombardia da sempre un obiettivo da perseguire". Delle risorse complessive a disposizione, 4.455.341,04 euro saranno erogate all'avvio dei cantieri e le restanti 5.148.909,75 euro sulla base dello stato dell'arte. I soggetti destinatari sono le Aler e i Comuni ad alto fabbisogno abitativo. Il riparto è stato effettuato su 92 beneficiari, in seguito alla comunicazione delle proprie esigenze e in proporzione al patrimonio complessivo detenuto da Aler e Comuni.

Presidente di Aler Milano: “Plauso a Regione per il nuovo impegno a favore delle fasce più deboli”

Il presidente di Aler Milano, Angelo Sala, ha così commentato la notizia del nuovo contributo regionale pari a oltre 9 milioni di euro le risorse messe in campo da Regione Lombardia e dal Ministero per le Infrastrutture per il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, annunciato dall’Assessore alla Casa e Housing sociale, Alessandro Mattinzoli. “Colgo con grande soddisfazione l’impegno dell’Assessore Mattinzoli dedicato anche ad Aler Milano per la riqualificazione degli alloggi sfitti. Un nuovo finanziamento destinato alla ristrutturazione delle unità abitative è strategico e fondamentale per incrementare la disponibilità di alloggi a Milano”.