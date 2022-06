Regionali, Cottarelli: "Escludo candidatura ma mai dire mai..."

"Nella vita non si puo' mai dire, per cui mai dire mai, ma al momento non è il mio piano questo". Lo ha affermato questa mattina l'economista e direttore dell'osservatorio sui conti pubblici italiani, Carlo Cottarelli, rispondendo alla domanda dei giornalisti in merito a una sua possibile candidatura per il centrosinistra a presidente di Regione Lombardia alle regionali del prossimo anno. "Non me l'ha detto nessuno che mi vogliono nel campo largo, io continuo a fare il mio lavoro. La gente parla ed è libera di parlare", ha poi terminato.