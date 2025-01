Regione, Fontana contro il Governo: "Giusto il terzo mandato"

"Ribadisco che e' un errore" del governo impugnare la legge della Campania sul terzo mandato per il governatore. "Proprio perche' c'e' un'elezione diretta, massima espressione di democrazia, credo che sia un motivo in piu' per dire che e' giusto il terzo mandato". Questa l'opinione del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del Rapporto Lombardia 2024 curato da Polis su 'Sostenibilita' e' innovazione'.

Bando reti satellitari, Fontana: "Pro Musk? Attenti a fare certe affermazioni..."



"Noi il bando non lo abbiamo visto finche' non e' stato pubblicato perche' e' un compito di Aria. Un bando che va nella direzione della sperimentazione. Tutte le societa' che vorranno partecipare parteciperanno. Adesso vediamo quanti sono quelli che aderiranno al nostro bando". Così Fontana sul bando per la sperimentazione di soluzioni di reti ibride satellitari-terrestri per la copertura a banda ultra-larga di aree a difficile connettivita'. Un bando a cui potrebbe partecipare Starlink di Elon Musk. "Bisogna stare attenti a fare certe affermazioni, senno' si rischia di creare qualche disturbo e anche qualche reazione", ha aggiunto Fontana, commentando le polemiche sul bando.

