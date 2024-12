Regione Lombardia, Fontana: "La manovra non alza le tasse né taglia i servizi"

"E' una manovra che, pur avendo la Regione Lombardia mantenuto il principio del non innalzamento di nessun tipo di tassa o imposta, riesce ad andare nella direzione di non tagliare i principali servizi ma anzi, di investire di piu' nelle disabilita', nelle fragilita': una manovra che cerca di essere vicina soprattutto a chi ha piu' bisogno". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dei lavori del consiglio regionale dove e' in discussione la legge di bilancio. Il dibattito prosegue anche nelle sedute programmate per mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre.

Fontana: "Tfr e pensioni per i consiglieri regionali? Non sono favorevole, ma..."

"E' una scelta che fara' l'aula, io non sono favorevole a questa idea pero' l'aula e' sovrana", ha aggiunto Fontana a margine dei lavori del consiglio regionale a proposito dell'emendamento Ferrazzi, in discussione durante la sessione di bilancio, che chiede di ripristinare Tfr e pensioni per i consiglieri regionali.

