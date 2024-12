Regione Lombardia, no alla mozione di sfiducia contro Feltri: rabbia Pd

Seduta al alta tensione, quella del consiglio regionale lombardo di martedì 3 dicembre. Non solo lo scontro tra l'assessore Romano La Russa ed il capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino. Ma anche la mancata discussione della mozione di sfiducia nei confronti del consigliere di Fratelli d'Italia Vittorio Feltri. Così il Pd: "Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Lombardia Ideale hanno impedito che venisse messa in discussione questa sera in Consiglio regionale della Lombardia una mozione dell'opposizione scritta per stigmatizzare le gravi affermazioni del consigliere Vittorio Feltri, rilasciata qualche giorno fa alla trasmissione di Radio 24 La zanzara".

La mozione chiedeva che il Consiglio regionale prendesse le distanze ''dalle affermazioni del Consigliere Feltri, invitandolo a presentare le proprie dimissioni dalla carica". Il testo, portato avanti dal Pd e dalle altre forze di opposizione, era stata presentato come urgente nella prima seduta utile, ma per essere messa in discussione necessitava del via libera dell'Aula, negato dai voti contrari della maggioranza di destra e centrodestra.

Le frasi di Feltri alla Zanzara

Chiamato ad esprimersi sui recenti fatti di cronaca, la morte del giovane diciannovenne Ramy Elgami e le rivolte del Corvetto (periferia milanese), Feltri aveva detto tra l'altro: "(...) non frequento le periferie, non mi piacciono. Sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari. Basta guardarli! Vedi quello che combinano a Milano, come fai ad amarli? Io amo i musulmani? Ma io gli sparerei in bocca. (...) Io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori".

Duro il commento di Pierfrancesco Majorino, primo firmatario, capogruppo in Regione e responsabile nazionale immigrazione del Partito Democratico: ''Questa destra si autoassolve sempre, anche di fronte a frasi apertamente razziste e piene di odio come quelle di Vittorio Feltri, eletto in Consiglio regionale della Lombardia dal partito di Giorgia Meloni. Trovo totalmente irresponsabile da parte della destra lombarda non prendere le distanze, soprattutto in un momento come questo, in cui la tensione nelle periferie è già molto alta. Quando si propaga odio si sa dove si comincia e anche dove si va a finire''.

