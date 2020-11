Regione Lombardia verso il rimpasto? Venerdì vertice della maggioranza

Venerdì 13 novembre i leader del centrodestra della Lombardia si incontreranno al Pirellone per un vertice di maggioranza. Secondo alcune indiscrezioni riportate da askanews all'ordine del giorno ci sarebbe la valutazione di un rimpasto in giunta. Alla riunione parteciperanno i capigruppo dei partiti di maggioranza e i coordinatori regionali di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Sempre in base a quanto riporta askanews, a chiedere il summit sarebbe stata la Lega, scontenta della gestione dell'emergenza sanitaria da parte dell'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

I leghisti potrebbero puntare a far pressioni sul governatore Attilio Fontana per mettere a segno un rimpasto o quantomeno ottenere l'obiettivo di affiancare l'assessore Gallera, non necessariamente da un leghista. Da giorni si susseguono voci di affiancamenti, tant'è vero che Affaritaliani.it ne aveva dato notizia per primo (QUI L'ARTICOLO), tuttavia pare difficile un cambio allo stato attuale, mentre è più probabile che ci sarà un affiancamento tecnico sempre sotto l'assessorato di Gallera.