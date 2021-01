Regione Lombardia, Zuccotti: "Io al posto di Gallera? Accetterei"

"No, non sono stato contattato da nessuno - ha detto ad askanews - Se la domanda è 'qualcuno mi ha chiesto di ricoprire l'incarico?', le dico di no. Ma se dovessero chiedermelo ufficialmente, per come sono fatto sì, accetterei": così Gian Vincenzo Zucccotti ad askanews sull'eventualità di essere chiamato a sostituire Giulio Gallera alla guida dell'assessorato al Welfare di Regione Lombardia. Sessantatre anni appena compiuti, preside della Facoltà di Medicina alla Statale di Milano e direttore di Pediatria e Pronto Soccorso dell'ospedale Buzzi di Milano, Zuccotti è nella strettissima rosa di candidati, il suo nome era stato anticipato da Affaritaliani.it Milano già il 23 novembre."Tempo fa c'era stata una richiesta di disponibilità questo non posso negarlo - ammette ora Zuccotti - risale a circa un mese e mezzo fa. Allora il mio era uno dei nomi circolati. Ma nelle ultime ore no, non ho parlato" con Fontana o Salvini. Disponibile, dunque, a guidare la sanità lombarda, messa a dura prova dalla pandemia. Ma per ora Zuccotti non si sbilancia sulle prime mosse che metterebbe in campo. "Credo sia prematuro parlarne, bisogna aspettare di capire se queste cose vanno a concretizzarsi prima di fare dichiarazioni che in questo momento lasciano il tempo che trovano e non portano nessun contributo - ha detto - C'è già abbastanza confusione, non credo che serva mettere altra carne sul fuoco, quindi vediamo". "Da quello che leggo - conclude - le cose dovrebbero succedere abbastanza rapidamente".