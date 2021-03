Report vaccinazioni in Lombardia: i dati. SCARICA IL DOCUMENTO

Quanti vaccini sono stati consegnati a Regione Lombardia e quanti sono stati somministrati? E come si posiziona nella somministrazione la Lombardia rispetto alle altre regioni italiane? Il report è elaborato da Polis Lombardia con i dati aggiornati ad oggi estratti dal database del Commissario straordinario per l'emergenza Covid 19. Grafici, numeri e tabelle che restituiscono diverse informazioni statistiche preziose, come la percentuale di vaccinati sul totale delle persone suddivise per classi di età o la ripartizione dei vaccini per categorie professionali. SCARICA IL DOCUMENTO INTEGRALE