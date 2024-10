Respinta la discussione sulle dimissioni di Feltri: caos nel consiglio lombardo

E' caos in aula dopo che il centro destra ha respinto la possibilita' di discutere la mozione urgente che condanna ogni forma di incitamento alla violenza stradale e prende le distanze dalle dichiarazioni del consigliere di FdI Vittorio Feltri invitandolo a presentare le dimissioni. Nel corso di un evento il consigliere di FdI e direttore editoriale de Il Giornale aveva detto: "I ciclisti mi piacciono solo se vengono investiti". Il centro sinistra aveva richiesto il voto segreto, ma la maggioranza ha votato contro l'urgenza della mozione che quindi non e' stata nemmeno discussa.

Majorino: "La destra ha fatto una pessima figura"

"Io credo che la destra abbia fatto una pessima figura oggi. Non si puo' accettare che un rappresentante delle istituzioni dica che i ciclisti vanno bene quando vengono investiti". A dirlo e' stato il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino, a margine della seduta consiliare. Per Majorino "cosi' si offende la memoria di chi non c'e' piu', e si offende anche il buon senso. Abbiamo bisogno di politiche che generino piu' sicurezza nelle strade" e "non fare le battutine sulla pelle di chi e' rimasto ferito o di chi addirittura ha perso la vita". Majorino ha poi aggiunto: "Ho visto che abbiamo ricevuto degli applausi dai banchi della maggioranza, ma poi questi non si sono tradotti in nulla, quindi, non mi faccio grandi illusioni. Anzi, - ha sottolineato Majorino - devo dire che in questi giorni e' stato molto pesante il silenzio da parte di FdI e del presidente Fontana. Io credo - ha concluso - che non si possa accettare in nessun modo che un rappresentante delle istituzioni offenda la memoria di chi ha perso la vita".