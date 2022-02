Ressa per rapper che gira un video, tensione con la polizia a Bergamo

Una ressa che poteva finire male ieri a Bergamo. Tafferugli ieri pomeriggio nella zona della stazione ferroviaria di Bergamo, dove un rapper di origine senegalese aveva in programma la registrazione di un videoclip al terminal del tram delle Valli. Sul posto sono cosi' arrivate diverse decine di giovani, quasi tutti di origine nordafricana, che si sono assembrati nella zona della pensilina dove si girava il video e alcuni di loro sono anche saliti sulle tettoie. Una situazione che e' andata fuori controllo, tanto che e' stato avvertito il 112.

Sul posto sono arrivati diversi equipaggi della questura, dei carabinieri e della polizia locale, in tenuta antisommossa. Sono stati anche lanciati dei sassi contro le forze dell'ordine. Il gruppo, restio ad andare via è stato disperso per isolare l'area del videoclip ed evitare incidenti.