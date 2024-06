Ricerca, salute e sostenibilità: Fontana e Schillaci a Salute Direzione Nord

Fontana a Salute Direzione Nord: "L'autonomia darà vantaggi a medici di base e specializzazioni"

“L’approvazione dell’Autonomia darà più vantaggi ai medici di base e le specializzazioni” in ambito sanitario. Lo ha detto, nell’intervento di apertura della 23esima edizione di Salute Direzione Nord il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Per Fontana in campo sanitario “potremo individuare un maggior numero di specializzazioni e selezionare quelle che sono più utili sul nostro territorio, avere una maggiore flessibilità delle risorse che arrivano da Roma e creare vantaggi per chi decide di andare a fare il medico di medicina generale, per esempio, nelle valli della Valtellina o della Bergamasca”.

Per Fontana l’autonomia consente di rompere “un centralismo iper burocratizzato che porta a non fare mai le scelte giuste” e “chiude un percorso durato 30 anni che si basa sul principio della sussidiarietà già realizzato in tutti gli Stati moderni, che consente a chi conosce i problemi dei territori di trovare le soluzioni giuste in tempi adeguati, senza dover attendere interventi calati dalla Stato centrale”.

“Il mondo si muove velocemente – ha continuato il governatore – in Italia, invece, esistono ancora procedure bizantine che presto non ci saranno più concesse, con il rischio di rimanere esclusi da una competizione che il nostro Paese potrebbe invece vivere da protagonista, perché ne ha tutte le carte in regola”.

Schillaci a Salute Direzione Nord: “Togliere ai medici la paura di conseguenze penali”

Fontana ha dialogato su ricerca, salute e sostenibilità con il ministro della Salute Orazio Schillaci. Quest’ultimo ha dichiarato: “Dobbiamo togliere ai medici la paura di conseguenze penali”. Il ministro ha sottolineato che la maggior parte delle cause che vedi coinvolti i sanitari poi alla fine “si risolve in nulla” anche se comunque “impatta” sul loro lavoro quotidiano. Per questo andrebbe rivisto il concetto di responsabilità professionale dei medici. Più in generale Schillaci ha parlato delle campagne di prevenzione del ministero per quanto riguarda il caldo estivo e le donazioni di sangue. Nel primo caso l’obiettivo è quello di “ridurre, anche quest’anno, la mortalità delle persone over 65”. Le regole, specie per le fasce più fragili sono sempre le stesse, anche se possono sembrare banali: “Bere molto e non uscire nelle ore più calde per evitare colpi di calore e disidratazione”.

Per quanto riguarda, invece, le donazioni di sangue, Schillaci ha aggiunto: “Dobbiamo evitare che ci siano carenze di sangue, come abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo avviato una nuova campagna di donazione e ci rivolgiamo anche ai giovani – ha concluso – perché abbiamo bisogno di un ricambio generazionale e per questo stiamo lavorando anche con la Crui”.

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord

Oltre 60 ospiti lunedì 24 giugno in occasione della XXIII Edizione di Salute Direzione Nord dal titolo “La Ricerca è la vera Sostenibilità”.

La manifestazione, promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione è stata ospitata presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia a Milano. L’iniziativa gode del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano. Tra i relatori coinvolti nel corso della giornata anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente di AIFA Robert Nisticò, il Capo del Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, Ministero della Salute Maria Rosaria Campitiello, il Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN del Ministero della Salute Francesco Saverio Mennini,ma anche l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, il Vicepresidente e Assessore al Bilancio di Regione Lombardia Marco Alparone e molti altri.