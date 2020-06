Riciclaggio: Pivetti indagata con altre 5 persone a Milano

Riciclaggio: Pivetti indagata con altri 5 a Milano



Irene Pivetti, è indagata per riciclaggio nell’ambito di un’indagine della procura di Milano. La Gdf ha perquisito casa e uffici dell’ex presidente della Camera. Insieme a lei indagate altre 5 persone.



L'inchiesta



Irene Pivetti, e' indagata per riciclaggio nell'ambito di un'indagine della procura di Milano, per cui stamattina la guardia di finanza ha eseguito delle perquisizioni. Assieme all'ex presidente della Camera sono indagate altre 5 persone. Nel mirino degli inquirenti il gruppo di societa' che le fa capo e che si occupa di import-export con la Cina: secondo le indagini le sue societa' avrebbero contribuito a riciclare denaro nell'ambito di attivita' commerciali con il 'gigante d'oriente'. Il nucleo di polizia economico finanziaria della gdf milanese ha eseguito stamattina piu' perquisizioni: non solo nella sua abitazione in porta Venezia, ma anche nella sede milanese di una delle societa' e in un'altra che non ha sede a Milano. Il pm Giovanni Tarzia coordina l'operazione, che ha avuto inizio un anno fa.



Durante le perquisizioni eseguite stamattina i militari della gdf hanno prelevato materiale informatico e documenti cartacei ritenuti utili alle indagini. Secondo quanto appreso, le operazioni sono andate avanti per circa un'ora e mezza.