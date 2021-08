Riformisti Milano: la capolista Cappello rinuncia, al suo posto Noja. Rumors

Avvicendamento in corsa nella lista dei Riformisti a Milano: secondo rumors raccolti ad Affaritaliani.it Milano, infatti, Alessia Cappello - una delle tre capolista assieme a Giulia Pastorella e Laura Specchio - avrebbe deciso di ritirare la propria candidatura. Al suo posto, sempre dalle fila di Italia Viva, subentrerebbe Lisa Noja. La deputata renziana, nata a Palermo nel 1974 ma trasferitasi da giovane a Milano, è un avvocato civilista e amministrativista, specializzato in diritto della concorrenza. Affetta da atrofia muscolare spinale, ha ricevuto nel 2016 la delega alle politiche per l'accessibilità dal sindaco Beppe Sala.

