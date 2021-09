Ripartenza scuole, Fontana: "Rischi? Accettabili grazie ai vaccini"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha salutato questa mattina gli studenti della scuola media dell'istituto Primo Levi nel quartiere Baggio, in occasione della ripresa in presenza delle lezioni. Insieme a Fontana anche gli assessori regionali Melania Rizzoli (Formazione e lavoro) e Fabrizio Sala (Istruzione, universita' e ricerca).

A margine, Fontana ha parlato con i cronisti: “Non c’è qualcosa di specifico” che ci preoccupa di più della riapertura delle scuole “è chiaro che il graduale ritorno alla normalità comporta qualche rischio in più ma sono rischi che ritengo che con la vaccinazione siano assolutamente accettabili e sopportabili. Se poi arriveremo a completare la vaccinazione, a convincere anche quelle persone che non si sono ancora fatte convincere, credo che i rischi saranno inesistenti”. “La cosa più importante è la scuola in presenza – ha aggiunto -. Sono contento che si possa fare. Credo che i nostri ragazzi non potessero più andare avanti in quel modo. L’anno scorso quando dovevamo in qualche modo sospendere la scuola in presenza era veramente una sofferenza. Quest’anno credo che con le regole e gli interventi che sono stati fatti, ma soprattutto con la vaccinazione che ha saputo progredire e procedere in modo così virtuoso, c’erano le condizioni per ritornare a scuola”. In merito all’utilizzo del tampone salivare Fontana ha aggiunto: “Siamo pronti, è dal 20 agosto che abbiamo offerto a tutti gli studenti la possibilità di fare il tampone gratuitamente nelle farmacie. Il salivare viene utilizzato nel momento in cui si dovesse trovare qualche positivo in una scuola o qualche piccolo focolaio, in quel caso potremo fare un intervento che non è difficile e soprattutto non è invasivo per i ragazzi. E subito fare a tappeto uno screening con questi tamponi salivari”, ha concluso.

“Pensiamo a vaccinarci. Perché se ci vacciniamo tutti il discorso del green pass diventa inutile. In Regione Lombardia la percentuale di vaccinati è molto alta e quindi è un problema che ci riguarda ma un po’ meno di altre regioni. Poi dovranno essere fatte delle valutazioni, si dovrà tener conto di una certa gradualità. Ci sono categorie per le quali è più necessario, altre meno. Tutto dipenderà anche dall’evoluzione che ci sarà del virus sui singoli territori. Credo che con calma tutti i problemi potranno essere risolti”, ha detto Fontana come riferisce Mia News.

Scuola, il piano ripartenza di Regione Lombardia

Prima campanella in Lombardia per i circa 1,3 milioni di alunni della Regione, la popolazione scolastica maggiore dell'intero Paese. Tornano sui banchi delle quasi 9 mila scuole pubbliche e privare di ogni ordine e grado. L'anno scolastico terminera' l'8 giugno, intervallato dalle vacanze di Natale (da giovedi' 23 dicembre al 6 gennaio 2022 compresi), da quelle di Pasqua (da giovedi' 14 aprile a martedi' 19 aprile 2022) e dalle vacanze di Carnevale: 4 e 5 marzo (rito ambrosiano); 28 febbraio e 1 marzo (rito romano). Con l'inizio dell'anno scolastico si potenzia anche il sistema dei trasporti. Trenord, secondo piani capillari definiti con le Prefetture lombarde, da oggi mette a disposizione ogni giorno oltre 2.150 corse in treno per 1 milione e 27 mila sedili complessivi, bus di rinforzo e mezzi di riserva pronti nelle stazioni strategiche. I posti a sedere, sottolinea una nota, sono 20 mila in piu' rispetto al 2019, e saranno disponibili in particolare su linee e orari a maggiore frequentazione, grazie al massimo potenziamento reso possibile dalla flotta e dalle capacita' dell'infrastruttura.

Sui mezzi rimane in vigore il limite di accesso all'80% della capienza complessiva definito dalle Autorita'. Ai passeggeri e' chiesto di occupare prioritariamente i posti a sedere; una volta che sono tutti utilizzati, e' possibile sostare in piedi nei corridoi e nei vestiboli, mantenendo il distanziamento e lasciando libero il passaggio per la salita e la discesa. L'App Trenord e' dotata di una funzione che indica in tempo reale il livello di riempimento del treno durante il viaggio: prima di salire a bordo, i clienti che partono da stazioni intermedie possono verificare il dato relativo alla corsa, evitando di salire nel caso in cui si sia gia' raggiunto il limite consentito. Le stesse informazioni di Trenord saranno riportate anche sull'app Moovit, l'app gia' utilizzata da milioni di viaggiatori in Italia e in Lombardia.