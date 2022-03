Palazzetto del Ghiaccio Agorà: pronto a un restyling che durerà due anni

Palazzetto del Ghiaccio Agorà, il progetto di riqualificazione

Nuova vita al Palazzetto del Ghiaccio Agorà di via Ciclamini. E' stato infatti presentato il progetto di riqualificazione dell’impianto che riguarderà tanto l’attuale pista di hockey quanto la creazione di nuove strutture. Secondo l’architetto Giorgio Ripa, come riporta Mianews, si tratta di “ottimizzare tutti gli ambienti, ricavando una struttura accessibile alla cittadinanza, alle disabilità, al pubblico e agli atleti, separando le funzioni agonistiche e consentendo l’allargamento degli spazi con una seconda pista per il curling”.

“Ci sarà anche una parte interrata per le funzioni di supporto allo sport e alla cittadinanza, come la fisioterapia e aule corsi”, ha aggiunto. “Il Comune ha deciso di fare questa gara per riqualificare il progetto di Agorà. I lavori partiranno non appena arriveranno i finanziamenti e la durata dei lavori sarà di due anni. In questi anni non verrà interrotta l’attività”, ha commentato la presidente di Agorà Skating Team (società che ha in gestione l’impianto) Marilù Guarnieri.

Palazzetto del Ghiaccio Agorà, ecco come diventerà

“Partiremo dalla costruzione della seconda pista. Dopo creeremo l’impiantistica nel sottosuolo e poi si farà lo switch alla parte degli impianti. Facendo questo intervento in estate, potremo interrompere l’attività agonistica solo nel periodo meno impattante”, ha spiegato la presidente sottolineando che all’interno verranno realizzati anche “negozi, 4 palestre e un centro estetico che potranno essere utilizzati da tutti i cittadini”. Alla domanda se la riqualificazione della struttura rilancerà anche l’hockey Milano, Guarnieri ha risposto che “si tratta di due realtà separate, ma strettamente legate”.

“Stiamo cercando di portare avanti entrambi i progetti: da una parte la riqualifica dello stadio, dall’altra il rilancio della squadra di hockey. Mancano però i finanziamenti e proprio per questo abbiamo chiesto un intervento e un aiuto da parte del Comune”, ha concluso.

