Furibonda rissa fra tre donne a Milano: due ferite gravi. La lite per un video su TikTok

Una serata di sangue e violenza nel quartiere Corvetto, dove domenica 23 marzo tre donne si sono affrontate in strada a colpi di calci, pugni e perfino con un taglierino. Teatro dello scontro via dei Cinquecento, poco dopo le 22:30. A scatenare la rissa sarebbe stato un video pubblicato su TikTok, contenente offese rivolte a una delle protagoniste.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine della lite ci sarebbe un incontro chiarificatore finito male tra due sorelle di origini marocchine, residenti in via Voltri alla Barona, e una loro connazionale 27enne arrivata da Vigevano. Le tre si sarebbero incontrate all’arrivo della ragazza, scesa da un autobus, ma in pochi minuti la discussione è degenerata in una violenta aggressione reciproca. Una delle donne brandiva un taglierino, rendendo la scena ancora più pericolosa.

Ad accorgersi della rissa è stata una volante della polizia di passaggio, che ha trovato le tre donne a terra, sporche di sangue e in forte stato di agitazione. Una di loro ha persino tentato di nascondersi all’interno dell’auto della polizia per sfuggire all’arresto, ma è stata subito bloccata dagli agenti. Nel frattempo sono giunti sul posto anche i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica. Il bilancio è pesante: due donne sono state trasportate in ospedale in condizioni serie.

Il bilancio: settanta punti di sutura e tendini lesionati per una delle due sorelle

La più grave è la sorella minore, 30 anni, che ha riportato una profonda ferita al braccio e ha richiesto ben 70 punti di sutura. È stata ricoverata al Policlinico. La sorella maggiore, 32 anni, ha subito lesioni ai tendini del polso sinistro, escoriazioni sul corpo e ferite superficiali al volto. È stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe. La terza donna, la 27enne, è stata medicata sul posto.

Le tre donne coinvolte arrestate per rissa aggravata

Le tre protagoniste della violenta lite sono state arrestate per rissa e portate in questura per ulteriori accertamenti. La presenza del taglierino potrebbe comportare l’aggravante dell’uso di arma impropria. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità individuali.

