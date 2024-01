Ristoratrice suicida, Lucarelli: "Colpa di chi verifica? Siamo a Black Mirror"

Ristoratrice suicida, Lucarelli: "La colpa non è di chi ristabilisce la verità"

"Nessuno si pone mai il problema a monte e cioè che scrivere cose non vere può essere pericoloso, poi accade una tragedia (in cui nessuno ovviamente pensa che contino anche il contesto, la vita, i pregressi) ed è colpa di chi ristabilisce la verità. In pratica, siamo arrivati al punto che dare una notizia non è più una responsabilità. Correggerla sì. Altro che black mirror". Così Selvaggia Lucarelli in un post su X dopo le polemiche montate sui social dopo la morte di Giovanna Pedretti.

La ristoratrice di Lodi e la bidella pendolare

La giornalista ricorda anche un altro caso, quello di Giuseppina Giuliano, la "bidella pendolare" che scoppiò un anno fa. "Nacque tutto da un articolo che raccontava evidenti bugie sulla storia - si legge nel post su X -. Per giorni si susseguirono smentite, debunking, articoli, meme, sfottó, fotomontaggi. La bidella fu travolta da una vera shitstorm e divenne protagonista di editoriali e spazi in tv. E così tante altre storie di articoli scritti male, di persone che inventano storie per un minuto di gloria o altre ragioni e poi di persone (giornalisti e non) che ristabiliscono la verità".