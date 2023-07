Rogo casa riposo: acquisiti documenti per iscrizione indagati

Incendio nella Casa di riposo di Milano, almeno 4 indagati

La Procura di Milano sta ancora acquisendo documentazione relativa alla Rsa "Casa per Coniugi" per valutare le posizioni da iscrivere nel registro degli indagati nel fascicolo per incendio. Ulteriori accertamenti per stringere il numero dei possibili indagati che potenzialmente potrebbero avere responsabilita' colpose nelle morta dei sei pazienti e degli altri 81 intossicati nel rogo scoppiato la notte tra il 6 e il 7 luglio. Il numero - da quanto appreso - dovrebbe attestarsi intorno ai 4-5 indagati.

Incendio nella Casa di riposo di Milano, avviso di garanzia per la direttrice

Claudia Zerletti, direttrice della Rsa Casa dei Coniugi nella quale nella notte tre giovedì e venerdì sono morti sei anziani, ha ricevuto una informazione di garanzia nell'ambito della indagine della Procura di Milano sul rogo scatenatosi all'interno della struttura di via dei Cinquecento. Le iscrizioni sono necessarie per poi procedere all'autopsia degli ospiti che hanno perso la vita. Le accuse sono omicidio e lesioni colpose plurime e incendio.