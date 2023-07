Casa di riposo a Milano, sotto i riflettori la carenza di personale

Casa di riposo Milano, sotto i riflettori la carenza di personale

I parenti degli ospiti della rsa 'Casa per Coniugi' di Milano, dove venerdi' 7 luglio e' divampato un incendio che ha causato la morte di sei assistiti, avevano difficolta' a incontrare gli anziani, a causa della mancanza di personale. "Alcune volte i familiari venivano a trovare i loro cari ed erano spesso assistiti da un solo operatore", ha raccontato all'AGI una dipendente della residenza sanitaria assistita. Un problema segnalato il 7 ottobre 2022 dal sindacato di base Cub Sanita' italiana al responsabile della Direzione Milano Lodi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in una relazione con oggetto "Carenza di personale e disservizio, turni da 10-16 ore della Rsa Virgilio Ferrari e Casa per Coniugi". La tragedia del 7 luglio porta dunque ad approfondire, come inevitabile, tutti gli aspetti della gestione della Casa di riposo: la questione del personale si aggiunge quindi a quella dei sistemi antifumo malfunzionanti che erano stati segnalati proprio pochi giorni prima del rovinoso incendio.

Un solo operatore la notte per settanta anziani

Secondo quanto comunicato dal sindacato, nei 'nuclei' della struttura 'Casa Per Coniugi' "la prassi media delle presenze e' sempre: due operatori la mattina, due operatori il pomeriggio e un operatore la notte per 67-70 utenti". Eppure, secondo Proges, di dipendenti ce n'erano fin troppi. Ed e' per questo motivo che la societa' di gestione delle residenze sanitarie aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo. L'organico aziendale nelle due strutture era composto da 271 dipendenti di cui 229 operai, 42 impiegati e un dipendente in distacco dal Comune di Milano". Il motivo? Il calo "d'ingresso degli utenti".

Il piano licenziamenti di Proges

In alternativa ai licenziamenti e in parallelo all'avvio della procedura di licenziamento, Proges aveva ipotizzato un accordo per un contratto di solidarieta', poi sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil ed esteso a 200 lavoratori per un anno dall'11 aprile 2022. Proges - come segnalato dal Cub - aveva avviato "anche una procedura di licenziamenti, pari a 15 persone, su base volontaria, incentivati". A confermare quanto afferma la dipendente interpellata dall'AGI e' la relazione del Cub Sanita' in cui si legge: "Attualmente, ovvero a seguito del periodo Covid e causa i recenti tagli, la situazione e' spesso grave e allarmante".

Il Cub: "Andrebbe dichiarata una emergenza quotidiana"

Nel testo si legge che "a volte per assistere 17-18 utenti accade che vi sia un operatore la mattina o al pomeriggio che deve 'contare' su un piccolo "aiuto del referente Asa (ausiliario socio assistenziale) "perlopiu' 'con la pretesa di attuare l'ordinario Piano di lavoro, evitando di ricorrere ovvio al Piano di emergenza'". Per il Cub, "andrebbe apertamente dichiarata una emergenza quotidiana". La notte, un solo operatore deve garantire "almeno la sorveglianza, ed e' evidente che sulla movimentazione ospiti al bisogno non possa e non dovrebbe per legge agire da solo, col risultato che il piu' delle volte l'utenza non gode della necessaria assistenza in tale turno , con risultati e conseguenze anche sul piano del decubito".

Inoltre, i turni esposti, secondo il sindacato, sono "fittizi poiche' non considerano in concreto le assenze a vario titolo, quindi non solo le assenze/emergenze dell'ultima ora, ma anche le ferie, la malattia lunga, l'infortunio, la maternita', ecc. ecc. poi non sostituite", si legge ancora nel testo. Il sindacato denunciava la mancanza "26 operatori vari; possiamo solo immaginare che in via Panigarola la situazione possa essere se non sovrapponibile almeno molto simile".