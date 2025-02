Rozzano, Mattia Ferretti candidato sindaco del centrodestra

Elezioni amministrative 2025 a Rozzano, Mattia Ferretti è il candidato sindaco del centrodestra. Il giovane imprenditore ha accettato la candidatura a sindaco per il centrodestra unito in vista delle prossime elezioni amministrative. Sarà lui a guidare la coalizione per il quinquennio 2025-2030 con la lista civica Rozzano per Ferretti, sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega per Salvini, dalla lista civica Alleanza per Rozzano e da Lombardia Ideale e Noi Moderati.

Figlio del sindaco Gianni Ferretti, venuto a mancare lo scorso anno e attuale assessore al bilancio e alle società partecipate del Comune, Ferretti rappresenta una candidatura che unisce continuità e innovazione per il futuro di Rozzano.

"Centrodestra per una città più inclusiva e dinamica"

La nota unitaria delle forze politiche che sostengono la sua candidatura prosegue: "Il centrodestra si impegna a lavorare per una città più inclusiva e dinamica, dove cultura, lavoro e sviluppo siano al centro delle politiche pubbliche. L’obiettivo è rendere Rozzano un modello di eccellenza, capace di offrire servizi di qualità, valorizzare il proprio patrimonio e creare nuove opportunità di crescita per tutti".

Ferretti: "Pronto a raccogliere il testimone di mio padre"

“Accetto questa candidatura con determinazione ed entusiasmo, lo stesso che da sempre metto nel mio lavoro e nella mia vita quotidiana. Ho vissuto da vicino l’impegno di mio padre alla guida della città, accompagnandolo dietro le quinte durante il suo mandato e condividendo con lui ogni sfida. La sua rielezione lo scorso anno, con un risultato straordinario, è stata il riconoscimento del grande lavoro svolto per la nostra comunità. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, ma oggi mi sento pronto a raccoglierne il testimone. Con lo stesso spirito e la stessa dedizione, voglio portare a termine il percorso da lui iniziato e lasciare un segno concreto per tutti i cittadini", dichiara Mattia Ferretti.

Chi è Mattia Ferretti

Mattia Ferretti è laureato in economia e commercio, con una seconda laurea in International Business and Entrepreneurship conseguita in lingua inglese, e attualmente collabora con l’Università di Pavia. Oltre alla carriera accademica, ha fondato una start-up che si è distinta tra le dieci più innovative d’Italia e oggi è a capo di un gruppo di aziende che impiega più di 200 persone, con operazioni non solo sul territorio nazionale ma anche all’estero. Appassionato di lettura e sport, dedica parte del suo tempo al sociale, sostenendo iniziative per l’inserimento lavorativo di giovani, immigrati e persone in difficoltà. Con questa candidatura, termina il comunicato, il centrodestra punta su una figura giovane ma già esperta, determinata a costruire un futuro migliore per Rozzano e i suoi cittadini.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO