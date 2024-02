Rsa Virgilio Ferrari e Casa per Coniugi, il Comune cambia la gestione

Il Comune di Milano ha deciso di modificare la procedura per la gestione delle Rsa e dei Cdi (centri diurni integrati) comunali, escludendo dall’iter del partenariato pubblico privato, avviato a giugno 2022, le Rsa e i Cdi ‘Virgilio Ferrari’ di via dei Panigarola e ‘Casa per Coniugi’ di via dei Cinquecento.

I due immobili, infatti, erano inseriti in un unico lotto nell’ambito dell’iter in corso, ma l’edificio di via dei Cinquecento è ancora oggi oggetto parziale di sequestro dopo l’incendio del luglio 2023 e solo quando tornerà nella piena disponibilità del Comune potranno essere progettati e avviati gli interventi necessari di ripristino e messa in sicurezza.

L'attuale gestione scade a giugno: nuova procedura

Considerato che la gestione dei due immobili è attualmente affidata a Proges Cooperativa sociale con una concessione in scadenza a giugno 2024, la scelta dell’Amministrazione è quella di avviare una nuova procedura di concessione della durata di quattro anni.

Prosegue come previsto l’iter per le altre strutture di proprietà comunale: Famagosta, Pindaro e Gerosa Brichetto. A luglio 2023 è stata avviata un’interlocuzione con gli operatori economici concorrenti per concordare modifiche migliorative delle proposte presentate, come prevede il Codice degli appalti. Il dialogo è tuttora in corso.