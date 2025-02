Gridava "Rubare è il nostro lavoro". Milano, di nuovo arrestata la borseggiatrice seriale

"Rubare è il nostro lavoro, dobbiamo rubare". Con questa frase, pronunciata davanti a uno smartphone nel 2023, Jennifer Sujlic era diventata involontariamente il volto simbolo della criminalità da strada a Milano. Un manifesto del borseggio seriale, diffuso sui social e ripreso anche dal leader della Lega Matteo Salvini. Due anni dopo, la ventenne di origine bosniaca è tornata alla ribalta: è stata nuovamente arrestata davanti alla Stazione Centrale insieme a una complice di 24 anni, entrambe colte in flagrante dagli agenti della Squadra mobile.

Milano, il furto con la tecnica dell’ombrello

L’operazione si è svolta sabato sera, intorno alle 20:50, durante un pattugliamento della sezione "Contrasto al crimine diffuso" della Questura di Milano. Gli agenti hanno notato le due giovani aggirarsi con fare sospetto nella zona di piazza Duca d’Aosta, osservando con attenzione due turisti giapponesi, marito e moglie, intenti a passeggiare nei pressi del Pirellone.

Il modus operandi è stato tanto rapido quanto collaudato: Sujlic ha aperto un ombrello, un gesto apparentemente innocuo in una serata piovosa, ma in realtà un espediente per coprire la complice che, con destrezza, ha aperto lo zaino del turista cinquantanovenne, estratto il portafogli e sottratto una banconota da 100 euro, rimettendo poi il portafogli a posto. Un colpo eseguito con tale precisione che la vittima non si è accorta di nulla.

L’intervento della polizia in Stazione Centrale e l’arresto delle due borseggiatrici

Le due borseggiatrici hanno fatto rapidamente marcia indietro verso la Centrale, ma gli investigatori, che avevano assistito all’intera scena, sono intervenuti all’istante. Bloccate prima ancora che potessero dileguarsi, Sujlic e la sua complice non hanno avuto il tempo di spartirsi il bottino: la banconota appena sottratta è stata trovata nelle mani della ventenne. La polizia ha immediatamente restituito il denaro al legittimo proprietario, che è stato accompagnato in Questura per formalizzare la denuncia.

Un volto noto alle forze dell’ordine

L’arresto di Jennifer Sujlic non è certo un caso isolato. Già destinataria di un foglio di via obbligatorio da Milano, notificatole nel novembre 2022 con validità di tre anni, la giovane lo ha completamente ignorato, accumulando nel tempo una serie di precedenti identici. L’ultimo risale all’agosto del 2023, quando era stata arrestata a Roma insieme a tre complici – tra cui due minorenni e una donna incinta al nono mese – per un altro furto. In quell’occasione, il pubblico ministero aveva persino mostrato il video della sua celebre dichiarazione «Dobbiamo rubare» come prova della sua recidività. Ora, la ragazza dovrà rispondere nuovamente di furto aggravato in concorso, oltre alla denuncia per la violazione del foglio di via.

