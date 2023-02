Ruby, ecco l'attesa sentenza: Berlusconi assolto per corruzione

Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese Ruby ter. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore.

La sentenza chiude un processo durato sei anni

La sentenza chiude un processo durato sei anni in cui la procura di Milano accusa il leader di Forza Italia di aver pagato - a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 - circa 10 milioni di euro alle giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processi Ruby e Ruby bis sulle serate di villa San Martino. Un’accusa da cui l’ex premier si è sempre difeso parlando di “generosità” per ricompensare chi si è visto rovinare la vita da un’inchiesta giudiziaria presto esplosa sulla stampa.

Assolti tutti i 29 imputati, anche Karima

Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo milanese sul caso Ruby ter. Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula "perchè il fatto non sussiste", hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

Le reazioni, Tajani, "Berlusconi assolto bellissima notizia, nessuno dubitava sua innocenza"

L'assoluzione di Silvio Berlusconi al processo Ruby ter "è una bellissima notizie, che rende giustizia a un uomo che è stato attaccato tanto ingiustamente per motivi politici". Questo il commento del vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, coordinatore di Fi, alla sentenza del tribunale di Milano, sottolineando come "questi processi spesso finiscono in una bolla di sapone".

"Nessuno di noi dubitava della sua innocenza - sostiene Tajani - Tutta la comunità di Forza Italia festeggia. Mi auguro possa vivere tranquillo". secondo il ministro, l'esito di oggi del processo "mi pare la conferma che è stata tutta una montatura, il fatto non sussiste significa che è stata tutta una montatura".

Ruby Ter: Ronzulli: "Giustizia è fatta, processo non doveva nemmeno cominciare"

Licia Ronzulli è "felicissima" per l'assoluzione di Silvio Berlusconi al processo Ruby Ter. "Giustizia è fatta, il fatto non sussiste, questo processo -dice all'Adnkronos la capogruppo di Fi al Senato- non doveva neanche cominciare. Ora chi ripagherà il presidente Berlusconi per questo attacco politico e lo Stato italiano per tutti questi anni di processo"?

Ruby Ter: Sisto: "Soddisfatti per Berlusconi, pensiero va a Ghedini"

Un'assoluzione che riempie di soddisfazione. Il pensiero va a chi ha sempre lavorato per dimostrare ciò che oggi viene, ancora una volta, riconosciuto dai Giudici: Niccolò Ghedini. L'insussistenza delle accuse nei confronti del presidente Berlusconi rende merito alla verità e a chi, con straordinaria e affettuosa professionalità, ha contribuito ad affermarla". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.