Ruby Ter, i giudici: "La perizia su Berlusconi è a sua garanzia"

Perizia psichiatrica su Silvio Berlusconi nell'ambito del processo Ruby Ter, i giudici della settima sezione penale spiegano che il quesito posto ai periti "fa riferimento esclusivamente all'accertamento della condizione di salute della parte intestata, tali da permettere una attiva partecipazione al processo 'cosi' come delicata dalla piu' recente giurisprudenza di legittimita' sul punto, vale a dire non limitata alla mera partecipazione fisica dell'imputato all'udienza'". Lo comunica in una nota il presidente del Tribunale di Milano, Roberto Bichi, in relazione alla "notizia e ai commenti apparsi circa il provvedimento" adottato lo scorso 15 settembre dai giudici del processo Ruby ter, in cui il leader di Forza Italia e' imputato per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza con altre 28 persone nell'ambito delle presunte "cene eleganti" organizzate ad Arcore. Inoltre la perizia riguarda anche "l'insussistenza di eventuale ostacolo alla effettiva 'articolazione di una linea difensiva e di confronto con gli esiti dibattimentali' e circa 'l'eventuale irreversibilita' dell'impedimento'".