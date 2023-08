Ruffino, i famigliari in questura: "Era sottotono, ma non in modo anomalo"

Ruffino, i familiari in questura: "Sottotono, ma non in modo anomalo"

Sono stati sentiti nel pomeriggio in questura a Milano i due figli, Mirko e Mattia, e la compagna Anna, di Luca Giuseppe Reale Ruffino, l'imprenditore morto suicida lo scorso sabato nell'appartamento in zona Bocconi di Milano. Entrambi i figli, a quanto si e' appreso, avrebbero riferito di aver sentito e visto sottotono il padre nell'ultima settimana. Uno stato d'animo che non avrebbe suscitato particolari preoccupazione nei due in quanto Ruffino aveva passato momenti simili gia' in passato. Nulla percepito come anomalo che potesse far presagire quanto poi successo.

I familiari di Ruffino: "Confidiamo negli accertamenti della Procura"

"Confidiamo che la Procura faccia con scrupolo gli accertamenti del caso e siamo certi che li fara'". Lo ha detto all'AGI l'avvocato Fabio Re Ferre' che assiste i familiari di Luca Ruffino. "Chiediamo rispetto e silenzio, al momento sono fondamentali", è la richiesta giunta da Mirko Ruffino.

Gli inquirenti: "Ruffino non aveva alcuna malattia grave"

Luca Ruffino non aveva nessuna malattia grave, solo piccoli problemi di salute. Lo ribadiscono gli inquirenti che si occupano dell'inchiesta per 'istigazione al suicidio' aperta dalla Procura di Milano sulla morte del presidente di Visibilia. Un amico dell'imprenditore ha dichiarato al 'Corriere della Sera' di essere a conoscenza del fatto che Ruffino avesse scoperto nei giorni prima del suicidio di avere una recidiva di un tumore. L'autopsia non e' ancora stata fissata.