Rumors sanità: il Dg Cozzoli verso l'uscita. Regione Lombardia in cerca del sostituto

Si profilano cambiamenti importanti ai vertici della sanità lombarda, il sistema sanitario più grande d’Italia. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il Direttore generale al Welfare, Marco Cozzoli, potrebbe essere sostituito nei prossimi giorni. Sono in corso interlocuzioni per individuare il profilo migliore.

Marco Cozzoli: una carriera trentennale nella Sanità Lombarda

Marco Cozzoli, milanese classe 1974 e laureato in Scienze Politiche all’Università di Pavia, vanta oltre trent’anni di esperienza nel servizio sanitario lombardo. Dopo gli inizi all’ASL di Milano e al Neurologico Besta, è approdato in Regione nel 1998. Dal 2003 ha lavorato nella Direzione Sanità (poi Welfare), scalando gradualmente i vertici fino a diventare dirigente nel 2012. Durante la sua carriera si è occupato di temi chiave come legislazione, sistemi informativi e gestione del personale, contribuendo anche alla stesura delle ultime leggi sanitarie regionali. Nel febbraio 2024 è stato nominato Direttore generale al Welfare. Adesso, però, la Regione sembra orientata verso un possibile avvicendamento per imprimere una nuova direzione alla gestione del Welfare lombardo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO