Sainz rapinato, i ladri appena giunti a Milano "per cercare lavoro"

Carlos Sainz rapinato a Milano: i due maggiorenni di origini marocchine interrogati dalla gip Sofia Fioretta hanno raccontato di essere giunti nel capoluogo lombardo sabato "da Marsiglia per trovare un lavoro". I due, che hanno confessato, hanno avvicinato la vittima - pare non sapessero nemmeno chi fosse - dopo aver notato l'orologio di lusso che aveva al polso e che poi gli hanno strappato. Per oggi è attesto il provvedimento della giudice.

Sicurezza a Milano, Giulia Amodio: "Paura di far crescere i miei figli qui"

L'episodio ha riaperto il dibattito sulla sicurezza a Milano. Il pilota di Formula Uno è solo l'ultimo di una lunga serie di personaggi vip che hanno subito un furto e che negli scorsi mesi hanno contribuito ad accendere i riflettori sul fenomeno. Che naturalmente coinvolge anche e soprattutto i cittadini normali. Al coro delle lamentele si è aggiunta anche la voce di Giulia Amodio, moglie del calciatore dell'Inter Stefano Sensi. Queste le sue parole in una recente Stories su Instagram: "Ad oggi avrei davvero paura di crescere i miei figli qui. È diventata una città indegna dalla quale a volte sento di dover scappare. Non è per niente sicura e quando hai dei figli piccoli sono cose con le quali devi fare i conti"

Sicurezza a Milano, Sala ha incontrato il ministro Piantedosi

E, in una intervista esclusiva ad Affaritaliani.it Milano, l'assessore lombardo alla Sicurezza Romano La Russa non ha lesinato attacchi alla Giunta lombarda. Proprio nella giornata di lunedì, il sindaco Beppe Sala ha incontrato al Viminale il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il confronto ha avuto come temi la sicurezza urbana, il problema dei reati compiuti in strada e l'accoglienza dei minori non accompagnati.