Saipem accende il suo "Albero del Futuro" in Largo La Foppa

Saipem ha aderito all’iniziativa del Comune di Milano "Il Natale degli Alberi" installando in Largo La Foppa il proprio albero d’autore, in dono alla città, che resterà illuminato fino al 6 gennaio.

L'azienda, che ha sede a San Donato, ha risposto alla call to action per testimoniare il proprio legame e l’impegno verso la città nella quale si appresta a inaugurare la sua nuova sede nel 2022 nel Quartiere Santa Giulia, in zona Rogoredo.

Per l'occasione, Saipem ha scelto un albero avveniristico e tecnologico realizzato dall’agenzia Ground Control e chiamato “Albero del Futuro”: una struttura in ferro alta 6 metri che sostiene quattro fasce led su cui scorreranno frasi legate al futuro. L'albero è inoltre interattivo, perché dialoga con gli utenti che potranno inviare attraverso il sito dell'iniziativa i propri pensieri che verrano visualizzati sui pannelli luminosi.

"Un segno di vicinanza - ha spiegato in esclusiva ad Affaritaliani.it Elisabetta Nuti, Responsabile Brand Strategy and Corporate Identity di Saipem - alla città di Milano, che nel prossimo futuro ospiterà il nostro nuovo headquarter. L'albero, che è tecnologico, accompagna il lancio della nostra campagna Dear Future e ci sembrava un'ottima occasione per dare un segnale positivo alla città di Milano e al futuro che ci attende".

Il tema del futuro è infatti particolarmente sentito per Saipem, non solo perché veicola un messaggio di speranza in questo momento difficile, ma anche perché per l’azienda entrare in dialogo con esso significa essere pronti ad anticipare i cambiamenti con nuovi progetti, nuove soluzioni e nuove idee in una conversazione aperta e dinamica. "Un modo per guardare avanti, come scritto nel dna dell'azienda, e ispirarci al futuro dando una spinta propulsiva all'evoluzione".

Il futuro insieme all’energia per l’evoluzione sono infatti elementi che definiscono il nuovo pay off di comunicazione del brand Saipem: "Empowering Evolution".

"La campagna Dear Future - ha sottolineato Elisabetta Nuti - nasce per raccontare il continuo cambiamento che Saipem affronta nel suo percorso strategico. L'azienda vuole giocare un ruolo attivo all'interno della transizione e si propone di dialogare con il futuro proponendo non solo progetti e servizi legati al mondo dell'energia, ma anche a quello delle infrastrutture. In quest'anno difficile, grazie alla sua capacità di adattamento, Saipem ha saputo reagire bene. Ci proponiamo di continuare in questo modo".

La manager ha infine spiegato che grazie alla "passione, all'ingegno e alla capacità tecnologica, il futuro rappresenta una fonte di ispirazione". "Solo così - ha concluso Nuti - possiamo partecipare all'evoluzione e far sì che il mondo abbia sempre di più una mobilità e un'energia sostenibile. Vogliamo dare un segnale di speranza e un invito a rimanere aperti alla conversazione, a guardare avanti e farsi sempre promotori e portavoci di un futuro che evolve".