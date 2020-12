Nuti, Saipem: "Con l'Albero del Futuro diamo un segnale positivo a Milano"

"L'albero è un segno di vicinanza - ha spiegato in esclusiva ad Affaritaliani.it Elisabetta Nuti, Responsabile Brand Strategy and Corporate Identity di Saipem - alla città di Milano, che nel prossimo futuro ospiterà il nostro nuovo headquarter. L'albero, che è tecnologico, accompagna il lancio della nostra campagna Dear Future e ci sembrava un'ottima occasione per dare un segnale positivo alla città di Milano e al futuro che ci attende".

"La campagna Dear Future - ha sottolineato Elisabetta Nuti - nasce per raccontare il continuo cambiamento che Saipem affronta nel suo percorso strategico. L'azienda vuole giocare un ruolo attivo all'interno della transizione e si propone di dialogare con il futuro proponendo non solo progetti e servizi legati al mondo dell'energia, ma anche a quello delle infrastrutture. In quest'anno difficile, grazie alla sua capacità di adattamento, Saipem ha saputo reagire bene. Ci proponiamo di continuare in questo modo".

La manager ha infine spiegato che grazie alla "passione, all'ingegno e alla capacità tecnologica, il futuro rappresenta una fonte di ispirazione". "Solo così - ha concluso Nuti - possiamo partecipare all'evoluzione e far sì che il mondo abbia sempre di più una mobilità e un'energia sostenibile. Vogliamo dare un segnale di speranza e un invito a rimanere aperti alla conversazione, a guardare avanti e farsi sempre promotori e portavoci di un futuro che evolve".

