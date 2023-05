Sala: "I milanesi vogliono il glicine? Allora niente Museo della Resistenza"

"Se l'opinione pubblica, e l'opinione che si sta muovendo attorno al glicine, lo considera piu' importante del Museo, e se spostare il glicine è costosissimo, allora vorrà dire che rinunceremo al Museo della Resistenza". E' il pensiero del sindaco di Milano Giuseppe Sala sul glicine di piazzale Baiamonti, a due passi dal piazzale che stamane ha accolto il Forum23, l'evento dedicato ai consigli di municipio dei ragazzi e delle ragazze di Milano. "Ognuno però si prenderà le sue responsabilita'" ha precisato.

Glicine da spostare: il problema è legato ai costi

Il glicine e' quello dei giardini Lea Garofalo, che peraltro ospita alcuni appuntamenti del Forum, per il quale molti milanesi 'illustri' si sono mobilitati, oltre alle 50mila persone che hanno firmato una petizione per salvarlo dall'abbattimento. "Si sta vedendo come si puo' cercare di salvare il glicine ma il problema come sempre e' di costi - ha aggiunto - Se si dovesse andare verso un costo eccessivo a quel punto vediamo cosa fare: non e' un obbligo per Milano fare il Museo della Resistenza, per me però sarebbe un grandissimo peccato che si rinunci".