Sala: "La burocrazia fa perdere ogni anno sei miliardi a Milano"

A Milano ogni anno le lentezze burocratiche fanno perdere 6 miliardi di euro

"A Milano ogni anno le lentezze burocratiche fanno perdere 6 miliardi di euro, come una piccola finanziaria, compito della politica e' rendere piu' facile la vita a chi crea lavoro". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo intervento all'assemblea generale di Assolombarda. "Gli shock economici e sociali stanno diventando una costante. Le istituzioni, cosi' come fanno le imprese, devono fare un salto di qualita' per adattarsi ai cambiamenti - ha aggiunto -. Cerchiamo di riflettere e trovare il coraggio di cambiare, dobbiamo sentire la necessita di combattere la burocrazia, semplifichiamo, cerchiamo di essere piu' veloci, e' un dovere che ci dobbiamo assumere". Secondo Sala, "serve un cambiamento che deve nascere dalla nostra volonta' e Milano e' un buon luogo dove capire quello che si puo' fare - ha concluso -. Anche Milano ha bisogno di velocizzarsi per non perdere le possibilita' del Pnrr".

Sala: "Pnrr, non chiedo poteri speciali per i sindaci"

"Non si cambia il Paese a furia di poteri speciali, quindi io non sono tra quelli che sono sempre a chiedere poteri speciali. Chiedo i fondi e poi ci penso io". Per il primo cittadino con i fondi del Pnrr il comune deve concentrarsi su due temi: la mobilita' pubblica e l'edilizia popolare. "Abbiamo tanto da fare - ha sostenuto Sala - sul prolungamento delle metropolitane, tanto da fare sul cambiamento dell'autobus verso l'elettrico. Mi piacerebbe veramente che sull'edilizia popolare, su cui non ci sono molti soldi, il governo rinforzi un po' la dotazione, perche' e' un tema delicatissimo per noi".

Leggi anche: