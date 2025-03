Sala: "Io in Regione Lombardia? Sono interessato a continuare con l'attività pubblica"

Sala: "Io in Regione Lombardia? Sono interessato a continuare con l'attività pubblica"

"Io sono interessato a tutto, ho voglia di lavorare e di fare le cose, ma il mio interesse può contare zero se non ci sono le condizioni". Lo ha ribadito il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando dell'uscita di alcune settimane fa in cui non disdegnava una possibile candidatura, se dovessero proporgliela per la Regione Lombardia. "Se quando finisco il mandato da sindaco non ci fosse nessuna finestra per me non è che mi sparo un colpo - ha continuato nell'intervento in diretta a Rtl 102.5 -, ho tanti interessi nella vita ma dopo 11 anni di politica ti viene naturale pensare che puoi continuare a dare qualcosa di più". "Potrei fare delle scelte diverse nella vita ma non sono interessato, sono interessato a continuare con questa attività pubblica", ha concluso.

"Centro-sinistra? Serve una parte più moderata, ma parlare di federatore non funziona"

"Oggi la proposta di centro-sinistra e' sostanzialmente piu' di sinistra, serve una parte piu' moderata guidata da un nucleo di persone di esperienza, riconosciute, che insieme con generosita' trovino la via. Non e' semplice, ma anche trovo sia l'unica possibilita'". Prosgue via radio: "Il centrosinistra e' fatto da PD, da Movimento Cinque Stelle e da Bonelli e Fratoianni. Ne parlo con rispetto, ma questo e' quello che e' nell'immaginario collettivo. La parte piu' moderata, un po' frammentata, non ha oggi una dimensione che, a mio giudizio, meriterebbe di avere per portare un contributo a un programma che accolga istanze piu' larghe della popolazione. Quindi io dico questo e dico che guardo con attenzione tutto cio'. Poi ho ancora due anni". Rispondendo ai conduttori che gli hanno fatto notare che, facendo due calcoli maggio 2027 e' fine del suo mandato e, se tutto va bene, nel 2027 ci saranno anche le politiche. Gli hanno chiesto se lui scenderebbe in campo per questa nuova forza moderata, Sala ha replicato "no, parlare di federatore è cosa che non funziona"

Sala: "Salva Milano, non mollo ma sono scoraggiato"

"Io non mollo sul Salva Milano a tutela dei funzionari e dirigenti che sono indagati e non sono accusati di corruzione. Un filo scoraggiato lo sono però perché si parla da un anno di questo provvedimento". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5. "Sono un politico anomalo ma ogni cosa ha un suo tempo per me, non ci metti un anno se una cosa la vuoi risolvere - ha aggiunto -. Al Senato da come vedo le cose non ci sarà una approvazione e si tornerà alla Camera, i tempi non sono compatibili con la risoluzione della cosa".

L'apertura dei Giochi Olimpici 2026 a San Siro. Nuovo stadio nel 2030

Dopo le Olimpiadi invernali, l'inaugurazione del Giochi Olimpici si fara' a San Siro il 6 febbraio 2026, "i club cominceranno a costruire un nuovo stadio di fianco a San Siro" che dovrebbe essere pronto nel 2030. Continua il sindaco di Milano, nell'intervento radio. Spiega poi "ci vorra' qualche anno, e quando sara' pronto, rigenereranno, vedremo come, leggendo anche cosa dichiareranno nella loro proposta, il vecchio San Siro. Ergo, il vecchio San Siro e' destinato a vivere, a mio giudizio, almeno fino al 2030". Sala ha poi aggiunto che "se dovessi immaginare quando potra' esserci il nuovo stadio, direi 2030"

