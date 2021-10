Sala: "Risultato storico a Milano. Vince una certa idea di città europea"

Con il 10% delle sezioni milanesi scrutinete, il candidato sindaco del centrosinistra Beppe Sala e' in testa con il 54,97% dei voti. "Quello che sta maturando a Milano è qualcosa di importante, un evento quasi storico. C'è dell'astensionismo, è vero che chi fa che politica non può che sperare che vada a votare più gente. Ma se i numeri sono confermati vuol dire che, rispetto al primo turno della scorsa volta, ho preso 40-50mila voti in più. Non si è astenuto chi crede non solo in me, ma in un'idea di città italiana ed europea che porta avanti un disegno preciso". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala commentando il risultato elettorale delle proiezioni che lo dà vincente al primo turno.

Sala ha inoltre sottolineato la scelta di una campagna elettorale con toni moderati: un esempio per la politica. ella nuova giunta "sceglierò i migliori, ci sarà da verificare come sono andati" i candidati alle elezioni "e chi aspira a un posto da assessore", commenta così le proiezioni al comitato elettorale. Sala ha aggiunto che la giunta "in una settimana la faremo". Sala ha confermato inoltre che rispetterà la parità di genere e che il vice sindaco sarà una donna.

"La mia promessa ai milanesi è garantire che troverò le formule per far partecipare tutti, questo è il vero segreto per uscire bene da questo momento difficile e per sfruttare questa occasione. Sono felice, felicissimo, non sarei sincero se vi dicessi che non me lo aspettavo. Negli ultimi giorni avevo capito che che c'era la possibilità di fare questo grande risultato. Ho avuto meravigliose donne e uomini che rimarranno con me".

Penso che Salvini sia il responsabile principale del risultato del centrodestra, da quanto abbiamo capito ha gestito lui il processo di scelta, è stato martellante a Milano nei suoi proclami. Ha detto che avrebbero stravinto a Milano, l'impressione, per dire a tre settimane dal voto che avrebbe stravinto, è che che non conosce abbastanza bene la città". "La lezione" che arriva da questa tornata elettorale e' che "La destra e forte finche' non la guardi da vicino, poi scopri le sue debolezze".