Sala: sospese area C e B, parcheggi liberi e parchi recintati chiusi da domani

"Ieri ho firmato un’ordinanza che incide sulle rette scolastiche, sul pagamento dei tributi, sulla chiusura dei mercati comunali all’aperto, sull’apertura di area B e area C. Se servirà altro lo faremo. A partire da oggi, quando firmerò un’ordinanza per rendere liberi i parcheggi di superfice sulle strisce gialle e sulle strisce blu". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un videomessaggio diffuso sui canali social. "Da oggi Amsa sta procedendo ad una santificazione delle principali piazze e vie della citta'". aggiunto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, illustrando come l'azienda che si occupa dei rifiuti e dell'igiene della citta' stia procedendo alla santificazione dei luoghi pubblici. "Vi capitera' di vedere i mezzi in piazza Duca d'Aosta, in via Lorenteggio, nelle principali vie della citta'. Inoltre, ogni sera ogni singolo mezzo di Atm viene sanificato", ha spiegato. "Oggi pomeriggio firmerò un'ordinanza per chiudere i parchi recintati da domani mattina. E' necessario farlo. Parlo dei parchi recintati, non possiamo estendere la stessa regola a quelli non recintati", ha inoltre annunciato il sindaco di Milano. "Invito tutti a un comportamento in linea con le regole che sono state stabilite" ha poi sottolineato il primo cittadino meneghino.

De Chirico (FI): bene la sospensione di area B e C

"Ho appena appreso - ha dichiarato il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico - che è stato firmato il provvedimento per la sospensione di Area B e di Area C che, come richiesto da subito da Forza Italia, erano un inutile impedimento alla mobilità a danno della collettività. Il sindaco dimostra che quando vuole è ragionevole e ascolta i consigli provenienti dall’opposizione. Adesso mi auguro che considerati i casi di contagio tra gli autisti di ATM ora venga finalmente accolta anche la richiesta di Regione Lombardia di fermare il trasporto pubblico di linea. Così facendo sarà possibile circolare con il proprio mezzo privato solo in caso di assoluta necessità come prescritto dal DPCM. Inoltre, i servizi attivati per gli anziani e i malati dal Comune, dal Terzo Settore e dai privati garantiscono a tutti di ricevere beni e medicinali. Insieme ce la faremo!